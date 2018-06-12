Кресло коляска инвалидная с санитарным оснащением Мега Оптим FS681 45 (ширсидения 41 см, 46 см, 51

Описание товара

Кресло-коляска FS681-45 ― это инвалидная складная кресло-коляска, предназначенная для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Особенности:

Рама выполнена из алюминия. Фиксированные подлокотники. Стояночный тормоз. Колеса изготовлены из литой резины. Откидные, регулируемые по оси, подножки. Сидение со съемным U-образным вырезом. Быстросъемное санитарное устройство.

Характеристики

Длина в рабочем состоянии: 98 см. Ширина в рабочем состоянии: 62 (67) см. Высота: 85 см. Ширина в сложенном состоянии: 22 см. Ширина сидения: 41 (46) см. Грузоподъемность: 100 кг. Вес: 16,5 кг.

Производство: Китай