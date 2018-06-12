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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              11 200

              Кресло коляска инвалидная с санитарным оснащением Мега Оптим FS681 45 (ширсидения 41 см, 46 см, 51

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Кресло-коляска FS681-45 ― это инвалидная складная кресло-коляска, предназначенная для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Особенности:

              Рама выполнена из алюминия.  Фиксированные подлокотники.  Стояночный тормоз.  Колеса изготовлены из литой резины.  Откидные, регулируемые по оси, подножки.  Сидение со съемным U-образным вырезом.  Быстросъемное санитарное устройство. 

              Характеристики

              Длина в рабочем состоянии: 98 см. Ширина в рабочем состоянии: 62 (67) см. Высота: 85 см. Ширина в сложенном состоянии: 22 см. Ширина сидения: 41 (46) см. Грузоподъемность: 100 кг. Вес: 16,5 кг.

              Производство: Китай

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