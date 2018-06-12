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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              405 800

              Инвалидное кресло коляска Titan Eclipse Tilt LY 250 1202 широкая

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Кресло-коляска Eclipse Tilt - это мобильная инвалидная кресло-коляска, которая предоставляет все условия безграничной мобильности для пациентов с большим весом. Изменяемый угол наклона сиденья и спинки обеспечивает особый комфорт. Виды:

              (ширина сид. 50 см)        368 070  р. (ширина сид. 55 см)        368 070  р. (ширина сид. 61 см)        368 070  р. (ширина сид. 66 см)        400 400  р. (ширина сид. 72 см)        400 400  р. (ширина сид. 82 см)        400 400  р.

              Особенности:

              Тормоза: стояночные. Защита от опрокидывания за счет вынесенных вперед колес. Стальная рама. Подножки: съемные, откидывающиеся внутрь и наружу. Опоры для стоп: складывающиеся вверх, со съемной пластиной. Подушка на сиденье.

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