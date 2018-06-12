Кресло коляска Титан LY 250 074250 Breezy Unix2

Описание товара

Кресло-коляска инвалидная Breezy Unix 2 - стандартная инвалидная коляска серии X. Откидные подлокотники, быстросъемные задние колеса. Особенности:

Коррозионноустойчивая рама из стали. Откидные подлокотники. Съемные подножки. Регулируемые по высоте подножки. Пластиковые подставки для стоп. Матерчатые опоры для стоп. Съемная спинка. Нерегулируемые ручки для толкания. Два стояночных тормоза. Увеличение колесной базы. Опционально профилактическая подушка. Опционально барабанные тормоза, регулируемые по углу наклона подножки, регулируемые опоры для стоп, регулируемые по высоте подлокотники.