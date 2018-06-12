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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              69 970

              Кресло коляска Титан LY 250 074250 Breezy Unix2

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Кресло-коляска инвалидная Breezy Unix 2 - стандартная инвалидная коляска серии X. Откидные подлокотники, быстросъемные задние колеса. Особенности:

              Коррозионноустойчивая рама из стали. Откидные подлокотники. Съемные подножки. Регулируемые по высоте подножки. Пластиковые подставки для стоп. Матерчатые опоры для стоп. Съемная спинка. Нерегулируемые ручки для толкания. Два стояночных тормоза. Увеличение колесной базы. Опционально профилактическая подушка. Опционально барабанные тормоза, регулируемые по углу наклона подножки, регулируемые опоры для стоп, регулируемые по высоте подлокотники.

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