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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.06.2018
              42 000

              Кресло коляска Ergo 504 (16 18)

              Телефон
              +74953171665
              Продавец
              Сердце
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              Описание товара

              Инвалидная коляска обладает уникальным механизмом регулировки угла наклона спинки до 163 градусов! Съёмные подлокотники, анатомические подножки, регулируемый по высоте съёмный подголовник, складная рама, антиопрокидыватели с роликом в комплекте, тормоз для сопровождающего лица, эргономичная форма ободов задних колёс Handrim. Особенности:

              Рама ― складная, облегченная, особо прочный алюминиевый сплав, использующийся в авиапромышленности Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 163 градусов Съемные подлокотники Анатомические подножки Регулируемый по высоте съемный подголовник Антиопрокидыватели с роликом в комплекте Тормоз для сопровождающего лица Эргономичная форма ободов задних колес Hadrim

              Производство: Тайвань

              Характеристики:

              Вес: 20 кг Грузоподъемность: 115 кг Длина: 107 см Ширина: 63 см Высота: 93 см Ширина в сложенном состоянии: 41 см Ширина сиденья (16" WB): 41 см Глубина сиденья: 42 см Высота сиденья: 45 см Диаметр колес (передние/задние): 8/24 дюйма Высота спинки: 45 см Высота подлокотников: 22 ― 28 см

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