Кресло коляска Ergo 504 (16 18)

Описание товара

Инвалидная коляска обладает уникальным механизмом регулировки угла наклона спинки до 163 градусов! Съёмные подлокотники, анатомические подножки, регулируемый по высоте съёмный подголовник, складная рама, антиопрокидыватели с роликом в комплекте, тормоз для сопровождающего лица, эргономичная форма ободов задних колёс Handrim. Особенности:

Рама ― складная, облегченная, особо прочный алюминиевый сплав, использующийся в авиапромышленности Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 163 градусов Съемные подлокотники Анатомические подножки Регулируемый по высоте съемный подголовник Антиопрокидыватели с роликом в комплекте Тормоз для сопровождающего лица Эргономичная форма ободов задних колес Hadrim

Производство: Тайвань

Характеристики:

Вес: 20 кг Грузоподъемность: 115 кг Длина: 107 см Ширина: 63 см Высота: 93 см Ширина в сложенном состоянии: 41 см Ширина сиденья (16" WB): 41 см Глубина сиденья: 42 см Высота сиденья: 45 см Диаметр колес (передние/задние): 8/24 дюйма Высота спинки: 45 см Высота подлокотников: 22 ― 28 см