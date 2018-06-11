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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              890

              Коллагеновая сыворотка для лица 35 мл

              Телефон
              +79990402971
              Продавец
              Олиант косметикс
              0
              Описание товара

              Коллагеновая сыворотка для лица включает в себя богатый комплекс витаминов и минералов, благодаря которому интенсивно питает кожу. Обладает выраженным омолаживающим эффектом, подтягивает, укрепляет и разглаживает кожу, уменьшает поры, устраняет мелкие морщинки, предотвращает появление новых морщинок, способствует устранению келлоидных рубцов, существенно замедляет процесс старения, стимулирует процесс обновления клеток, способствует выработке собственного коллагена и эластина. Эффективно борется с различными возрастными изменениями кожи, такими как, огрубение и потемнение кожи, неровности и др., увлажняет и питает. Прекрасно успокаивает кожу, осветляет и выравнивает тон кожи, устраняет пигментацию, делает кожу мягкой и гладкой. Подходит для чувствительной и склонной к аллергии кожи. Основные функции коллагена:

              Cохранение влаги в коже и дополнительное увлажнение

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