Коллагеновая сыворотка для лица 35 мл

Описание товара

Коллагеновая сыворотка для лица включает в себя богатый комплекс витаминов и минералов, благодаря которому интенсивно питает кожу. Обладает выраженным омолаживающим эффектом, подтягивает, укрепляет и разглаживает кожу, уменьшает поры, устраняет мелкие морщинки, предотвращает появление новых морщинок, способствует устранению келлоидных рубцов, существенно замедляет процесс старения, стимулирует процесс обновления клеток, способствует выработке собственного коллагена и эластина. Эффективно борется с различными возрастными изменениями кожи, такими как, огрубение и потемнение кожи, неровности и др., увлажняет и питает. Прекрасно успокаивает кожу, осветляет и выравнивает тон кожи, устраняет пигментацию, делает кожу мягкой и гладкой. Подходит для чувствительной и склонной к аллергии кожи. Основные функции коллагена:

Cохранение влаги в коже и дополнительное увлажнение