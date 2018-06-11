Описание товара

Сыворотка с эпидермальным фактором роста Elizavecca Witch Piggy Hell-pore EGF Special Ample содержит ключевой компонент - EGF (фактор роста), который воздействует на клеточном уровне, стимулирует обновление клеток эпидермиса, ускоряет синтез коллагена и эластина, усиливает метаболизм клеток . Питает кожу необходимыми аминокислотами и обеспечивает клеточный рост и активацию. Борется с преждевременным старением кожи, оказывает выраженный омолаживающий эффект!

Эпидермальный фактор роста ( EGF,rh-Oligopeptide-1) - это полипептиды которые стимулируют обновление клеток эпидермиса. Действуя на клеточном уровне, EGF способен замедлить процесс старения клеток кожи и подарить «вторую молодость». Фактор роста усиливает синтез собственного коллагена и эластина, увеличивает плотность, разглаживает морщинки, бережно осветляет, ускоряет заживление трещинок и кожных повреждений. Экстракт коры белой ивы (Salix Alba (Willow) Bark Extract)сужает поры, стимулирует обновление эпидермиса, очищает кожу от омертвевших клеток , уменьшает морщины, улучшает состояние кожи и цвет лица. Восстанавливает барьерные функции кожи и способствует синтезу коллагена. Экстракт листьев душицы (Origanum Vulgare Leaf Extract) нормализует выделение кожного себума, контролирует работу сальных желез. Делает кожу более чистой, матовой и свежей. Экстракт кипариса (Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract) глубоко увлажняет эпидермис, поддерживает баланс влаги,влияет на клеточный метаболизм, успокаивает чувствительную и раздраженную кожу. Тонизирует, способствует разглаживанию морщин, повышению упругости кожи. Экстракт корицы (Cinnamomum Cassia Bark Extract) оказывает лечебные действия, имеет противовоспалительные свойства. Кожа становится более эластичной, гладкой, исчезают воспаления и разглаживает мелкие морщины. Байкальский Экстракт(Scutellaria Baicalensis Root Extract) экстракт обладает антимикробными, антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, способствует проникновению в кожу других активных компонентов. Экстракт портулака (Portulaca Oleracea Extract) обладает тонизирующим, антитоксическим действием, стимулирует регенерацию тканей,успокаивает и снимает воспаление. БИОФЕНС (Lactobacillus/Soybean Ferment Extract) способствует скорейшему восстановлению кожи после акне и других повреждений,повышает иммунитет кожи и ее сопротивляемость внешним негативным факторам. Соевое масло (Glycine Soja (Soybean) Oil) масло содержит ряд незаменимых жирных кислот, которые восстанавливают структуру кожи и оказывает эффект лифтинга. Глубоко увлажняет, отлично смягчает кожу и предотвращает потерю влаги.

Подходит для всех типов кожи, сухой и обезвоженной в том числе.

Способ применения: Необходимое количество продукта равномерно распределите на нужных участках кожи лица или шеи.