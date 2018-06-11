Улиточная сыворотка для лица Casanovy Snail Plus Ginseng Facial Serum

Описание товара

Серум для лица на основе улиточной слизи и женьшеня Snail Plus Ginseng Facial Serum от южнокорейской компании Casanovy для уменьшения морщин, выравнивания и питания кожи. Действие сыворотки для лица Casanovy Snail Plus Ginseng:

Уменьшение количества и глубины морщин – мимических и возрастных. Стимулирование выработки клетками кожи своего коллагена и эластина – это повышает эластичность и упругость кожи. Дает высокую степень естественного осветления кожи, работая с пигментными пятнами и выравнивая цвет лица. Восстанавливает кожу, поврежденную солнечным светом и другими агрессивными факторами, а также защищает от их воздействия в настоящий момент. Смягчает, питает и увлажняет кожу благодаря экстракту улитки и алоэ вера. Предотвращает появление акне и участков воспаления. Сужает расширенные поры. Выравнивает рельеф кожи, делая ее ровной и приятной на ощупь. Стимулирует отшелушивание отмерших клеток и более быструю регенерацию кожи. Экстракт корня женьшеня препятствует повышенному синтезу меланина и предотвращает появление новых пигментных пятен. Гликопротеин и хитозан, содержащиеся в алоэ вера придают коже свежесть, защищают от бактериального и грибкового поражения кожи. Витамин В5 препятствует появлению угрей за счет улучшения метаболизма и снижения функции сальных желез.

Применение серума дает долговременный эффект, избавляет от жирного блеска, регулируя работу сальных желез, не закупоривает поры, разглаживает кожу, убирает следы усталости. Состав: Aqua (Water), Ethoxydiglycol, Carbomer, Glycerin, SnailSecretion Filtrate, Panax Ginseng Root Extract, Panthenol(Vit B5), Aloe Babadensis (Aloe vera) Leaf Powder, Cellulose,Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance, Disoduim EDTA, Soduim Hyaluronate, Chlorphensin, Niacinamide (Vit B3), Methylisothiazolinone, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Extract, PEG90M. Применение: Наносить на очищенную кожу лица утром и вечером. Одного пакетика с сывороткой в зависимости от применения хватает на:

6-7 применений – если наносить на все лицо, 20-30 применений – если добавлять в уходовый крем.