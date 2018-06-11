Крем против акне Kuan im Extra formula 11 acne cream

Описание товара

Kuan Im Extra Formula 11 Acne Cream для лечения дефектов кожи. В Таиланде это средство очень широко известно и используется для:

устранения и заживления акне, прыщей, высыпаний устранения пигментных пятен и веснушек устранения растяжек, шрамов, рубцов заживления любых труднозаживающих ран.

Традиционное и необыкновенно эффективное тайское средство против акне, обладает сильными противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Крем оказывает антимикробное действие, эффективен при дефектах кожи и себорее, лечит угревую сыпь. Подсушивает угри и прыщи, способствует рубцеванию гнойничков, очищает и дезинфицирует поры, нормализует работу сальных желез. Основным компонетном крема является аллантоин, который знаменит своим антисептическим и противомикробным действием. Также аллонтаин обладает очень сильным регенерирующим действием, благодаря чему является идеальным средством для заживления поврежденных тканей, отбеливания пигментных пятен и веснушек, устранения мелких шрамов, рубцов и других всевозможных дефектов на коже.

Помимо всего прочего, аллантоин хорошо смягчает и увлажняет кожу. В фармацевтической практике аллантоин применяется для лечения медленно заживающих ран, ожогов и повреждений кожи. Средство Kuan Im Extra Formula 11 Acne Cream можно использовать не только для устранения дефектов на лице, но и для улучшения любых кожных покровов тела. Очень хорошие результаты замечены при использовании крема в борьбе с растяжками на животе и бедрах после родов. Способ применения:

Наносите крем тонким слоем дважды в день (утром и вечером) на очищенные, поврежденные участки кожи. Не смывать.