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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              265

              Крем против акне Kuan im Extra formula 11 acne cream

              Телефон
              +79990402971
              Продавец
              Олиант косметикс
              0
              Описание товара

              Kuan Im Extra Formula 11 Acne Cream для лечения дефектов кожи. В Таиланде это средство очень широко известно и используется для: 

              устранения и заживления акне, прыщей, высыпаний устранения пигментных пятен и веснушек устранения растяжек, шрамов, рубцов заживления любых труднозаживающих ран.  

              Традиционное и необыкновенно эффективное тайское средство против акне, обладает сильными противовоспалительными и антибактериальными свойствами.  Крем оказывает антимикробное действие, эффективен при дефектах кожи и себорее, лечит угревую сыпь. Подсушивает угри и прыщи, способствует рубцеванию гнойничков, очищает и дезинфицирует поры, нормализует работу сальных желез.    Основным компонетном крема является аллантоин, который знаменит своим антисептическим и противомикробным действием. Также аллонтаин обладает очень сильным регенерирующим действием, благодаря чему является идеальным средством для заживления поврежденных тканей, отбеливания пигментных пятен и веснушек, устранения мелких шрамов, рубцов и других всевозможных дефектов на коже. 

              Помимо всего прочего, аллантоин хорошо смягчает и увлажняет кожу.    В фармацевтической практике аллантоин применяется для лечения медленно заживающих ран, ожогов и повреждений кожи.   Средство Kuan Im Extra Formula 11 Acne Cream можно использовать не только для устранения дефектов на лице, но и для улучшения любых кожных покровов тела. Очень хорошие результаты замечены при использовании крема в борьбе с растяжками на животе и бедрах после родов.    Способ применения:

              Наносите крем тонким слоем дважды в день (утром и вечером) на очищенные, поврежденные участки кожи. Не смывать.

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