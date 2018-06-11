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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              150

              Лечебный пластырь для точечного лечения акне Skynlab Acne Patch

              Телефон
              +79990402971
              Продавец
              Олиант косметикс
              0
              Описание товара

              Лечебные пластыри для точечного лечения акне производятся по особой технологии в Италии для корейской дерматологической лаборатории Skynlab. Пластыри пропитаны специальным составом, который медленно проникает в кожу, купирует проблему изнутри. В составе масло чайного дерева, масло виноградных косточек, салициловая кислота, витамин С, масло лаванды, масло соевых бобов. Все эти компоненты обладаю крайне высокими антибактериальными и антисептическими свойствами, способствуют быстрому заживлению тканей. Пластырь необходимо держать на коже не менее 6 часов. Этот тонкий патч имеет высокую способность прилипания и гладкую поверхность, способную гармонировать с цветом кожи, чтобы позволить вам сделать ваш обычный макияж без каких-либо забот. Способ применения: 1. Очистите кожу в области акне, вымойте руки, хорошо протрите от влаги

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