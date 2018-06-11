Увлажняющая эссенция для лица Esthetic House Collagen Herb Complex Essence

Описание товара

Esthetic House Collagen Herb Complex Essence — эссенция для глубокого увлажнения и восстановления кожи лица с морским коллагеном и комплексом растительных экстрактов, устранит все признаки увядания и остановит процесс старения. Ее активные вещества проникают в самые глубокие слои кожи, запускают процессы регенерации и в короткие сроки преображают ее. Подходит для ухода за кожей любого типа. Средство мгновенно нормализует водный баланс и подготавливает лицо к нанесению уходовой косметики — масок и кремов, усиливая их эффект. Эссенция идеально подойдет для ухода за зрелой кожей: она отлично воспринимается, оказывает мощное антивозрастное действие, убирает все морщинки и дарит роскошное сияние. Используйте продукт регулярно в комплексе с другими средствами линейки Collagen Herb Complex, чтобы уже через 2-3 недели состояние кожи заметно улучшилось. Состав: Главный действующий компонент эссенции — морской коллаген, который активно ухаживает за кожей:

возвращает упругость и тонизирует