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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              700

              Увлажняющая эссенция для лица Esthetic House Collagen Herb Complex Essence

              Телефон
              +79990402971
              Продавец
              Олиант косметикс
              0
              Описание товара

              Esthetic House Collagen Herb Complex Essence —  эссенция для глубокого увлажнения и восстановления кожи лица с морским коллагеном и комплексом растительных экстрактов, устранит все признаки увядания и остановит процесс старения. Ее активные вещества проникают в самые глубокие слои кожи, запускают процессы регенерации и в короткие сроки преображают ее. Подходит для ухода за кожей любого типа. Средство мгновенно нормализует водный баланс и подготавливает лицо к нанесению уходовой косметики — масок и кремов, усиливая их эффект. Эссенция идеально подойдет для ухода за зрелой кожей: она отлично воспринимается, оказывает мощное антивозрастное действие, убирает все морщинки и дарит роскошное сияние. Используйте продукт регулярно в комплексе с другими средствами линейки Collagen Herb Complex, чтобы уже через 2-3 недели состояние кожи заметно улучшилось. Состав: Главный действующий компонент эссенции — морской коллаген, который активно ухаживает за кожей:

              возвращает упругость и тонизирует

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