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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              380

              Осветляющий крем для лица с нано альфа арбутином Mistine Melaklear White Melasma Brightening Cream

              Телефон
              +79990402971
              Продавец
              Олиант косметикс
              0
              Описание товара

              Осветляющий крем для лица с нано-альфа арбутином Mistine​ Melaklear White Melasma Brightening Cream - эффективная двойная комбинация:

              Уменьшает меланин, Осветляет, Защищает кожу от влияния УФ-лучей, SPF15+, Восстанавливает кожу,   Обеспечивает сияющий вид, Помогает эффективно и оперативно удалить веснушки,  мелазму и темные пятна.

              Что такое мелазма, спросит несведущий человек? Нужен ли лично мне этот крем? Мелазма – это сверх пигментация или пигментные коричневые пятна на лбу, щеках, подбородке, над верхней губой. Такую пигментацию можно увидеть на лицах беременных женщин или людей, подвергшихся усиленному воздействию солнечных лучей. Действие гормонов или воздействие солнца способствуют появлению мелазмы на лице и теле.

              Мелазма на лице, это некрасиво и с этим нужно что-то делать. Самое разумное, это использовать специальный крем для осветления кожи.   Крем от мелазмы с альфа арбутином SPF-15 изготовлен по нано технологиям и содержит в себе 2X NANO АЛЬФА арбутин, который имеет двойное действие при отбеливании кожи.

              Арбутин – производится посредством нескольких химических процессов-реакций из таких растений как брусника, шелковица, бадан. 

              Кроме отбеливающего момента, крем осуществляет и тройную мощную защиту от солнца. Через 10-11 сеансов использования крема, кожа становится сияющей и светлой. Темные пятна исчезают. Крем прошел испытания в Германии.   Способ применения: Нанести небольшое количество крема на кожу лица и шеи перед выходом на улицу в теплую солнечную погоду или вечером на места образования мелазмы.

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