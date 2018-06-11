Жемчужный крем для проблемной кожи Куан Им Kuan Im Pearl

Описание товара

Жемчужный крем с отбеливающим эффектом Kuan Im Pearl Cream – популярное в Таиланде и очень доступное средство по уходу за проблемной кожей лица. Крем Kuan Im предотвращает появление прыщей, способствует быстрому заживлению прыщиков, увлажняет, питает кожу лица и обладает отбеливающим и матирующим кожу эффектами. Жемчужный крем осветляет пигментные пятна, устраняет веснушки и делает практически незаметными следы от прыщей. Крем Kuan Im выравнивает цвет кожи и защищает от ультрафиолетовых лучей. Произведено в Таиланде, производитель отмечает, что крем Kuan Im Pearl Cream ― это «крем для жемчужной прозрачности кожи лица». Жемчужный крем Kuan Im имеет плотную, упругую консистенцию, похожую на корректор, очень экономичен в использовании. Состав: пчелиный воск, titanium dioxide (диоксид титана), салициловая кислота, натуральные эфирные масла. Способ применения: Наносить небольшое количество крема на чистую кожу на проблемный участок дважды в день – утром и вечером. Крем можно использовать как основу под макияж