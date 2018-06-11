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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              115

              Жемчужный крем для проблемной кожи Куан Им Kuan Im Pearl

              Телефон
              +79990402971
              Продавец
              Олиант косметикс
              0
              Описание товара

              Жемчужный  крем с отбеливающим эффектом Kuan Im Pearl Cream – популярное в Таиланде и очень доступное средство по уходу за проблемной кожей лица. Крем Kuan Im  предотвращает появление прыщей, способствует быстрому заживлению прыщиков, увлажняет, питает кожу лица и обладает отбеливающим и матирующим кожу эффектами. Жемчужный крем осветляет пигментные пятна, устраняет веснушки и делает практически незаметными следы от прыщей. Крем Kuan Im выравнивает цвет кожи и защищает от ультрафиолетовых лучей. Произведено в Таиланде, производитель отмечает, что крем Kuan Im Pearl Cream ― это «крем для жемчужной прозрачности кожи лица». Жемчужный крем Kuan Im имеет плотную, упругую консистенцию, похожую на корректор, очень экономичен в использовании. Состав: пчелиный воск,  titanium dioxide (диоксид титана), салициловая кислота, натуральные эфирные масла. Способ применения: Наносить небольшое количество крема на чистую кожу на  проблемный участок  дважды в день – утром и вечером. Крем можно использовать как основу под макияж

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