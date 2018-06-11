Омолаживающая сыворотка с экстрактом овечьей плаценты Mistine Placenta Concentrate Facial Serum

Описание товара

Великолепная омолаживающая сыворотка для лица Премиум класса Mistine Placenta Concentrate Facial Serum. Изготовлена на основе импортированного из Австралии высококачественного экстракта овечьей плаценты, коллагена и экстракта Пуэрарии Мирифики. Овечья плацента содержит большое количество сходных с человеческой плацентой элементов, оказывающих на кожу очень благотворное действие.

Интенсивно увлажняет, тонизирует и питает клетки кожи, восстанавливает упругость кожи, стимулирует процесс обновления клеток, разглаживает морщины, выравнивает цвет лица, способствует устранению пигментных пятен. обладает великолепными антиоксидантными свойствами, активно борется с различными воспалительными процессами и аллергическими реакциями на коже.

Коллаген обогащает кожу необходимыми аминокислотами, увлажняет, подтягивает и укрепляет кожу, повышает ее упругость и эластичность. Экстракт Пуэрарии Мирифики обладает прекрасными защитными и тонизирующими свойствами. Обладает ярко выраженным омолаживающим и подтягивающим эффектом. Применять сыворотку можно как самостоятельное средство, так и в сочетании с вашими обычными кремами. Предназначена для всех типов кожи. Можно использовать под макияж. Способ применения: нанесите несколько капель сыворотки на лицо и шею. Втирайте легкими массажными движениями до полного впитывания. Использовать рекомендуется дважды в день, утром и вечером.