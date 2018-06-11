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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              639

              Омолаживающая сыворотка с экстрактом овечьей плаценты Mistine Placenta Concentrate Facial Serum

              Телефон
              +79990402971
              Продавец
              Олиант косметикс
              0
              Описание товара

              Великолепная омолаживающая сыворотка для лица Премиум класса Mistine Placenta Concentrate Facial Serum. Изготовлена на основе импортированного из Австралии высококачественного экстракта овечьей плаценты, коллагена и экстракта Пуэрарии Мирифики. Овечья плацента содержит большое количество сходных с человеческой плацентой элементов, оказывающих на кожу очень благотворное действие.

              Интенсивно увлажняет, тонизирует и питает клетки кожи, восстанавливает упругость кожи, стимулирует процесс обновления клеток, разглаживает морщины, выравнивает цвет лица, способствует устранению пигментных пятен. обладает великолепными антиоксидантными свойствами, активно борется с различными воспалительными процессами и аллергическими реакциями на коже. 

              Коллаген обогащает кожу необходимыми аминокислотами, увлажняет, подтягивает и укрепляет кожу, повышает ее упругость и эластичность.  Экстракт Пуэрарии Мирифики обладает прекрасными защитными и тонизирующими свойствами. Обладает ярко выраженным омолаживающим и подтягивающим эффектом. Применять сыворотку можно как самостоятельное средство, так и в сочетании с вашими обычными кремами. Предназначена для всех типов кожи. Можно использовать под макияж. Способ применения: нанесите несколько капель сыворотки на лицо и шею. Втирайте легкими массажными движениями до полного впитывания. Использовать рекомендуется дважды в день, утром и вечером.

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