Ручка гелевая UNI BALL (Япония) автоматическая 'Signo', корпус тонированный, 0,4 мм, резиновый упор

Описание товара

Автоматическая гелевая ручка с уникальным пишущим узлом, который позволяет предотвратить царапанье бумаги и писать под очень острым углом Корпус из тонированного пластика с прорезиненной зоной захватаХарактеристики Цвет чернил - черный Цвет корпуса - тонированный Длина стержня - 140 мм Толщина линии письма - 0,4 мм Сменный стержень Резиновый упор Шарик - карбид вольфрама Диаметр шарика - 0,7 мм Наконечник - нержавеющая сталь Корпус - пластик (PC) и мягкая резина Артикул производителя: UMN-207 BLACK Штрих-код: 4902778762639 Производитель: Япония