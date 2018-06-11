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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              93

              Ручка гелевая UNI BALL (Япония) автоматическая 'Signo', корпус тонированный, 0,4 мм, резиновый упор

              Телефон
              83833757836
              Продавец
              ИнотонТрейд
              0
              Описание товара

              Автоматическая гелевая ручка с уникальным пишущим узлом, который позволяет предотвратить царапанье бумаги и писать под очень острым углом Корпус из тонированного пластика с прорезиненной зоной захватаХарактеристики Цвет чернил - черный Цвет корпуса - тонированный Длина стержня - 140 мм Толщина линии письма - 0,4 мм Сменный стержень Резиновый упор Шарик - карбид вольфрама Диаметр шарика - 0,7 мм Наконечник - нержавеющая сталь Корпус - пластик (PC) и мягкая резина Артикул производителя: UMN-207 BLACK Штрих-код: 4902778762639 Производитель: Япония

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