Ручка гелевая UNI BALL (Япония) 'Signo', корпус прозрачный, 0,4 мм, резиновый упор, синяя, UM 120 B

Описание товара

Корпус ручки выполнен из прозрачного акрила Наконечник изготовлен из нержавеющей стали Канал подачи чернил оснащен двойным шариком Плотно защелкивающийся колпачок с клипом защищает наконечник от высыханияХарактеристики Цвет чернил -синий Цвет корпуса - прозрачный с деталями в цвет чернил Длина стержня - 140 мм Толщина линии письма - 0,4 мм Шарик - карбид вольфрама Наконечник - нержавеющая сталь Диаметр шарика - 0,7 мм Артикул производителя: UM-120 BLUE Штрих-код: 4902778781265 Производитель: Япония