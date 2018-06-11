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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              72

              Ручка гелевая UNI BALL (Япония) 'Signo', корпус прозрачный, 0,4 мм, резиновый упор, синяя, UM 120 B

              Телефон
              83833757836
              Продавец
              ИнотонТрейд
              0
              Описание товара

              Корпус ручки выполнен из прозрачного акрила Наконечник изготовлен из нержавеющей стали Канал подачи чернил оснащен двойным шариком Плотно защелкивающийся колпачок с клипом защищает наконечник от высыханияХарактеристики Цвет чернил -синий Цвет корпуса - прозрачный с деталями в цвет чернил Длина стержня - 140 мм Толщина линии письма - 0,4 мм Шарик - карбид вольфрама Наконечник - нержавеющая сталь Диаметр шарика - 0,7 мм Артикул производителя: UM-120 BLUE Штрих-код: 4902778781265 Производитель: Япония

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