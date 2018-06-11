Ручка шариковая UNI (Япония) автоматическая 'Laknock', корпус прозрачный, 0,3 мм, резиновый упор, с

Описание товара

Корпус ручки прозрачный с комфортабельной зоной захвата из эластичной резины позволяет пользоваться ручкой долго Стержень заполнен чернилами с пониженной вязкостью, а механизм подачи гарантирует рекордную длину письма до 2400 метровХарактеристики Цвет чернил - синий Цвет корпуса - прозрачный с деталями в цвет чернил Толщина линии - 0,3 мм Длина стержня - 140 мм Шарик - карбид вольфрама Наконечник - нержавеющая сталь Артикул производителя: SN-100(07) BLUE Штрих-код: 4902778717325 Производитель: Япония