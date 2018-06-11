Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              74

              Ручка шариковая UNI (Япония) автоматическая 'Laknock', корпус прозрачный, 0,3 мм, резиновый упор, с

              Телефон
              83833757836
              Продавец
              ИнотонТрейд
              0
              Описание товара

              Корпус ручки прозрачный с комфортабельной зоной захвата из эластичной резины позволяет пользоваться ручкой долго Стержень заполнен чернилами с пониженной вязкостью, а механизм подачи гарантирует рекордную длину письма до 2400 метровХарактеристики Цвет чернил - синий Цвет корпуса - прозрачный с деталями в цвет чернил Толщина линии - 0,3 мм Длина стержня - 140 мм Шарик - карбид вольфрама Наконечник - нержавеющая сталь Артикул производителя: SN-100(07) BLUE Штрих-код: 4902778717325 Производитель: Япония

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store