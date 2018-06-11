Описание товара

Стол журнальный ИЛ-100, модель 23, экокожа Компактный круглый журнальный столик. Каркас выполнен из дерева. Выпускается в нескольких цветовых решениях. Особенности:

Сверху столик обтянут высококачественной экокожей. Внизу стола имеется дополнительная полка, куда можно положить книги, журналы и пр. Возможность использовать его как прикроватный стол. Стол"ИЛ-100" замечательно сочетается с креслами для отдыха и креслами-качалками серии"Комфорт"

Выберите желаемый цвет дерева / вариант обивки

ОБИВКА ― ЭКОКОЖА

Антик крокодил Манго 002 Орегон перламутр 106 Орегон перламутр 120 Дунди (коричневый) 108-матовый

Дунди (черный) 109-матовый Вегас лайт Амбер Вегас лайт черный Вегас лайт Бежевый