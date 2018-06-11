Описание товара

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Стол журнальный ИЛ-102, модель 25, экокожа

В зависимости от наличия выбранного цвета и товара на складе ― доставка может составлять более 3 дней. Сроки поставки для индивидуального заказа оговариваются отдельно.

РАЗМЕРЫ: см. ниже или во вкладке «Характеристики» для мобильных устройств.

Выберите желаемый цвет основания / обивки

УКАЗАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ МОЖНО В КОММЕНТАРИИ К ЗАКАЗУ Поле для комментариев Вы увидите при оформлении заказа, нажав кнопку «КУПИТЬ» В зависимости от монитора, отображение может отличаться от реально существующего цвета! Фотография товара может не отображать всех индивидуальных особенностей.

Компания АЛИ ЛЭНД предлагает обивку в дополнительной ткани ПРЕМИУМ класса «Верона» и новой ткани «Фальконе». Благодаря скидкам от партнера, мы можем предложить Вам ПРЕМИУМ обивку класса по обычной цене!

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБИВКИ (Выбор того или иного цвета может отсутствовать у конкретной модели мебели)

1. ОБИВКА ― ЭКОКОЖА

Антик крокодил

Манго 002

Орегон перламутр 106 Орегон перламутр 120 Дунди (коричневый) 108-матовый Polaris бежевый/Vegas lite marfil

Дунди (черный) 109-матовый Дунди 112 Вегас лайт Амбер Вегас лайт черный

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стильный журнальный столик. Каркас выполнен из дерева. Выпускается в нескольких цветовых решениях. Особенности:

Каркас столика обтянут высококачественной экокожей. Внизу стола имеется дополнительная полка, куда можно положить книги, журналы и пр. Возможность использовать его как прикроватный стол. Стол"ИЛ-102" замечательно сочетается с креслами для отдыха и креслами-качалками серии"Комфорт"