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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              6 920

              Стол журнальный ИЛ 102, модель 25 (экокожа)

              Телефон
              +79219030609
              Продавец
              АЛИ ЛЭНД
              0
              Описание товара

                ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ - ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ

                Стол журнальный ИЛ-102, модель 25, экокожа

                В зависимости от наличия выбранного цвета и товара на складе ― доставка может составлять более 3 дней. Сроки поставки для индивидуального заказа оговариваются отдельно.

                РАЗМЕРЫ: см. ниже или во вкладке «Характеристики» для мобильных устройств.  

               Выберите желаемый цвет основания / обивки

              УКАЗАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ МОЖНО В КОММЕНТАРИИ К ЗАКАЗУ Поле для комментариев Вы увидите при оформлении заказа, нажав кнопку «КУПИТЬ»   В зависимости от монитора, отображение может отличаться от реально существующего цвета!   Фотография товара может не отображать всех индивидуальных особенностей.

                Компания АЛИ ЛЭНД предлагает обивку в дополнительной ткани ПРЕМИУМ класса «Верона» и новой ткани «Фальконе».         Благодаря скидкам от партнера, мы можем предложить Вам ПРЕМИУМ обивку класса по обычной цене!

              ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБИВКИ (Выбор того или иного цвета может отсутствовать у конкретной модели мебели)

              1. ОБИВКА ― ЭКОКОЖА

              Антик крокодил

              Манго 002

              Орегон перламутр 106 Орегон перламутр 120 Дунди (коричневый) 108-матовый Polaris бежевый/Vegas lite marfil

                 

              Дунди (черный) 109-матовый Дунди 112 Вегас лайт Амбер Вегас лайт черный    

               

              ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стильный журнальный столик. Каркас выполнен из дерева. Выпускается в нескольких цветовых решениях. Особенности:

              Каркас столика обтянут высококачественной экокожей. Внизу стола имеется дополнительная полка, куда можно положить книги, журналы и пр. Возможность использовать его как прикроватный стол. Стол"ИЛ-102" замечательно сочетается с креслами для отдыха и креслами-качалками серии"Комфорт"

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