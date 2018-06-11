Описание товара

Стол журнальный ИЛ-103, модель 27, экокожа Стильный журнальный столик. Каркас выполнен из дерева. Выпускается в нескольких цветовых решениях. Особенности:

Каркас столика обтянут высококачественной экокожей. Столешница выполнена из закаленного стекла. Возможность использовать его как прикроватный стол. Стол"ИЛ-103" замечательно сочетается с креслами для отдыха и креслами-качалками серии"Комфорт".

Выберите желаемый цвет дерева / вариант обивки

ОБИВКА ― ЭКОКОЖА

Антик крокодил Манго 002 Орегон перламутр 106 Орегон перламутр 120 Дунди (коричневый) 108-матовый

Дунди (черный) 109-матовый Вегас лайт Амбер Вегас лайт черный Вегас лайт Бежевый