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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              7 166

              Стол журнальный ИЛ 103, модель 27 (экокожа)

              Телефон
              +79219030609
              Продавец
              АЛИ ЛЭНД
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              Описание товара

              Стол журнальный ИЛ-103, модель 27, экокожа Стильный журнальный столик. Каркас выполнен из дерева. Выпускается в нескольких цветовых решениях.   Особенности:

              Каркас столика обтянут высококачественной экокожей. Столешница выполнена из закаленного стекла. Возможность использовать его как прикроватный стол. Стол"ИЛ-103" замечательно сочетается с креслами для отдыха и креслами-качалками серии"Комфорт".

               Выберите желаемый цвет дерева / вариант обивки

              ОБИВКА ― ЭКОКОЖА  

              Антик крокодил Манго 002 Орегон перламутр 106 Орегон перламутр 120 Дунди (коричневый) 108-матовый

               

              Дунди (черный) 109-матовый Вегас лайт Амбер Вегас лайт черный Вегас лайт Бежевый

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