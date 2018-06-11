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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              4 674

              Стол газетница Джей, модель 21

              Телефон
              +79219030609
              Продавец
              АЛИ ЛЭНД
              0
              Описание товара

              Стол-газетница"Джей", модель 21 Стильный журнальный столик приятной мягкой формы. Стол выполнен из дерева и имеет стильную отделку из лозы.   Особенности:

              Для удобства столик снабжен мягкой газетницей, куда можно положить любимую книгу или подшивку газет. Стол выпускается с газетницами из ткани или экокожи разных расцветок. Столешница украшена декоративной лозой. Стол"Джей" замечательно сочетается с креслами для отдыха и креслами-качалками.

               Выберите желаемый цвет дерева / вариант обивки

              ОБИВКА ― ЭКОКОЖА  

              Антик крокодил Манго 002 Орегон перламутр 106 Орегон перламутр 120 Дунди (коричневый) 108-матовый

               

              Дунди (черный) 109-матовый Вегас лайт Амбер Вегас лайт черный Вегас лайт Бежевый

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