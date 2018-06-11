Описание товара

Стол-газетница"Джей", модель 21 Стильный журнальный столик приятной мягкой формы. Стол выполнен из дерева и имеет стильную отделку из лозы. Особенности:

Для удобства столик снабжен мягкой газетницей, куда можно положить любимую книгу или подшивку газет. Стол выпускается с газетницами из ткани или экокожи разных расцветок. Столешница украшена декоративной лозой. Стол"Джей" замечательно сочетается с креслами для отдыха и креслами-качалками.

Выберите желаемый цвет дерева / вариант обивки

ОБИВКА ― ЭКОКОЖА

Антик крокодил Манго 002 Орегон перламутр 106 Орегон перламутр 120 Дунди (коричневый) 108-матовый

Дунди (черный) 109-матовый Вегас лайт Амбер Вегас лайт черный Вегас лайт Бежевый