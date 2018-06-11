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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.06.2018
              13 250

              Чайный столик Грация прованс (с росписью) жемчуг

              Телефон
              +79219030609
              Продавец
              АЛИ ЛЭНД
              0
              Описание товара

              Чайный столик Грация прованс (с росписью)  

               Выберите цвет дерева

              В зависимости от монитора, отображение может отличаться от реально существующего цвета!  

              Используемые в каркасе цветовые варианты

              венге вишня орех крем жемчуг

              Варианты расцветок с росписью

                                         

              ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:   Чайный столик Грация выполнен из прочного материала-массива дерева. Используемые в каркасе материалы ― массив таежной березы.  

                Массив таежной березы ― благородный и прочный материал, из него сделан  Чайный столик Грация. Используемые в каркасе цветовые варианты: венге, орех, вишня, крем, жемчуг. Изысканность, богатство и неповторимый стиль тонко подчеркнет хороший вкус и высокий статус хозяина.           Дизайнерское решение серии Грация заслуживает восхищения. Образ просто излучает роскошь, богатство, величие и могущество. Вместе с тем дизайн довольно строг и лаконичен. Он вызывает трепет перед своей могущественной статью.  

              Посмотреть комплект из кресла-качалки Грации с банкеткой (с росписью)

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