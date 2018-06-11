Чайный столик Грация (без росписи) жемчуг

Описание товара

Чайный столик Грация (без росписи)

Выберите цвет каркаса и обивки

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Используемые в каркасе цветовые варианты

венге вишня орех крем жемчуг

Варианты расцветок с росписью

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ: Чайный столик Грация выполнен из прочного материала-массива дерева. Используемые в каркасе материалы ― массив таежной березы.

Массив таежной березы ― благородный и прочный материал, из него сделан Чайный столик Грация. Используемые в каркасе цветовые варианты: венге, орех, вишня, крем, жемчуг. Изысканность, богатство и неповторимый стиль тонко подчеркнет хороший вкус и высокий статус хозяина. Дизайнерское решение серии Грация заслуживает восхищения. Образ просто излучает роскошь, богатство, величие и могущество. Вместе с тем дизайн довольно строг и лаконичен. Он вызывает трепет перед своей могущественной статью.

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