Наушники Monster Beats в ассортименте

Описание товара

Наушники Monster Beats Нереальный звук за реальные деньги! Monster Beats by Dr. Dre разрабатывались совместно с легендарным известным на всю Америку рэппером Доктором Дрэ (Dr.Dre) и инженерами из известной американской компании Monster Lab USA. Над стильным внешним видом наушников поработал дизайнер Роберт Бруннер. Доктор Дре, чье имя было дано наушникам, принимал в их тестировании активное участие и давал ценные советы, ведь ему, как музыканту, известно все о качестве звука. Основные параметры: Чувствительность 55 Дб. Вид наушников: Вставные. Подключение: Проводное. Тип наушников: Динамические, закрытые. Тип крепления: Без крепления Тип кабеля: Симметричный Подключение: Разъём наушников: Stereo джек 3.5 mm Позолоченные разъемы: есть