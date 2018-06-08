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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              450

              Наушники Monster Beats By Dr Dre Tour

              Телефон
              88002220027
              Продавец
              Кибер Сфера
              0
              Описание товара

              Monster Beats by Dr. Dre Tour Нереальный звук за реальные деньги! Наушники Monster Beats by Dr. Dre Tour разрабатывались совместно с легендарным известным на всю Америку рэппером Доктором Дрэ (Dr.Dre) и инженерами из известной американской компании Monster Lab USA. Над стильным внешним видом наушников поработал дизайнер Роберт Бруннер. Доктор Дре, чье имя было дано наушникам, принимал в их тестировании активное участие и давал ценные советы, ведь ему, как музыканту, известно все о качестве звука. Основные параметры: Чувствительность 55 Дб. Вид наушников: Вставные. Подключение: Проводное. Тип наушников: Динамические, закрытые. Тип крепления: Без крепления Тип кабеля: Симметричный Подключение: Разъём наушников: Stereo джек 3.5 mm Позолоченные разъемы: есть

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