Наушники Detox by DrDre

Описание товара

Наушники Monster Beats Detox by Dr.Dre, модель MH BTS-P OE DTX UN 128677-00 Наушники Monster Beats Detox Производитель ― Monster Название серии ― Beats Detox Название модели ― MH BTS-P OE DTX UN 128677-00 Цвет ― черный Наушники, используемые для микширования во всех ведущих студиях Студийный звук Наушники Beats Pro звучат так хорошо потому, что они убирают потери качества звука при современном сжатии файлов. Таким образом, Вы действительно слышите музыку так, как изначально ее слышал певец в студии. Чистые верха и глубокие низы Beats Pro сделаны из алюминия и стали, давая Вам возможность насладиться более основательной звуковой платформой, чем у остальных. Именно поэтому Вы сможете почувствовать басы, резонирующие у Вас глубоко в груди, при прослушивании музыки. Практически неразрушаемые Никакого дешевого пластика, никаких потертых шнуров. Корпус наушников Beats Pro сделан из легкого оружейного алюминия с черной матовой анодированной отделкой, одетый в мягкие кожаные амбушюры. Настоящее шумоподавление Поскольку наушники Beats Pro имеют особенно прилегающие мягкие амбушюры, поворотные чашки наушников, Вы получает эффект шумоподавления без необходимости батарей и переключателей питания. Это реальный опыт студийных мониторов в наушниках.