Описание товара

Модульная картина на холсте"Летящий на закате" Картина на холсте"Летящий на закате" идеальна для тех, кто любит путешествия, ведь самолет является символом путешествия и новых впечатлений. Он символизирует быстроту перемен и исполнение желаний. Яркий и интересный подарок, который можно преподнести своим близким и друзьям купив его в нашем интернет-магазине. Модульная картина"Летящий на закате" - печать на холсте в деревянном подрамнике. Пять модулей с доминирующим средним элементом создает симметрию модульной картины.