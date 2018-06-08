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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              7 687

              Модульная картина на холсте Летящий на закате

              Телефон
              +74994040339
              Продавец
              ИНТЕРДИЗАЙН
              0
              Описание товара

              Модульная картина на холсте"Летящий на закате" Картина на холсте"Летящий на закате" идеальна для тех, кто любит путешествия, ведь самолет является символом путешествия и новых впечатлений. Он символизирует быстроту перемен и исполнение желаний. Яркий и интересный подарок, который можно преподнести своим близким и друзьям купив его в нашем интернет-магазине.  Модульная картина"Летящий на закате" - печать на холсте в деревянном подрамнике. Пять модулей с доминирующим средним элементом создает симметрию модульной картины.

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