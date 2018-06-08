Описание товара

Модульная картина на холсте Огненный автомобиль Модульные картины представляют собой сюжет, состоящий из модулей, которые дополняют произведение, и зрительно увеличивают пространство. Модульная картина более гармонична в интерьере, если присутствуют элементы созвучные ей. Модули конструктора можно подобрать самостоятельно. Дайте волю фантазии и креативу, соберите картину по своему вкусу. Правильно подобранная модульная картина – отличный подарок, который несомненно удивит родных и близких людей. Вы можете заказать эту модульную картину любого размера и конфигурации.