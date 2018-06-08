Про ТФ(PRO TF) со вкусом шоколада

Описание товара

ПРО-ТФ™ со вкусом шоколада. Прошедший независимые исследования, быстроусвояемый протеиновый коктейль поддерживает сухую мышечную массу и стимулирует повышение маркеров сжигания жира до 564% • Каждая порция ПРО-ТФ содержит 10 граммов качественного белка, который способствует сжиганию жиров, образованию мышц и преображению вашего тела • ПРО-ТФ - единственный в мире протеиновый коктейль, в составе которого сочетаются жизненно важный для вашего организма белок и 300 мг 4Life Трансфер Фактора® в каждой порции! • Повышает рост мышц на 74% и стимулирует сжигание жиров до 564% • Прошел исследования при Обернском университете Что такое ПРО-ТФ? Трансформируйте свое тело с протеиновым коктейлем ПРО-ТФ, сделайте свою жизнь яркой и энергичной. ПРО-ТФ - это единственный протеиновый коктейль, обогащенный полной порцией 4Life Трансфер Фактора, а вкус ванильного крема и шоколада, которым обладает порошок, превращает прием белка в удовольствие.* Каждая порция ПРО-ТФ содержит 10 граммов качественного белка, который поможет преобразить ваш силуэт за счет корректировки массы тела и наращивания сухих мышц. ПРО-ТФ прошел независимые исследования при Обернском университете на предмет повышения метаболизма и сжигания калорий, здоровой потери жира и чувства наполненности, а также скорости восстановления. Кроме того, он способствует поддержке иммунной системы. 1 ПРО-ТФ приобретает оптимальный вкус при растворении в 240 мл или более холодной воды. ПРО-ТФ показывает лучшие результаты, чем сывороточный протеин золотого стандарта по следующим параметрам: жиросжигание, защита мышц от разрушения, притупление чувства голода и поддержка усилий по трансформации тела. Основная поддержка: Коррекция веса* Мышечная система и спортивная форма Иммунная система* Второстепенная поддержка: Сердечно-сосудистая система Костно-мышечная система Состав ПРО-ТФ со вкусом шоколада: Белок молочной сыворотки, мальтодекстрин,протеин яичного белка, какао-порошок, натуральный шоколадный ароматизатор,натуральный ванильно-кремовый ароматизатор, 4Life Трай-Фактор формула (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и желтка куриного яйца) - 300 мг/порция, среднецепочечные триглицериды, хлорид натрия, загуститель ксантановая камедь (Е 415), загуститель карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е 466), подсластитель сукралоза, подсластитель ацесульфам калия. ПРО-ТФ™ со вкусом шоколада Ключевые положения • В состав ПРО-ТФ входит высокогидролизованный протеин (high DH) с низким молекулярным весом • Содержит высококонцентрированную смесь протеинов, которая легко всасывается и усваивается желудочно-кишечным трактом. • В недавнем независимом исследовании ПРО-ТФ продемонстрировал лучший коэффициент усвояемости (0.96) по сравнению с протеином Gold Standard 100% Whey (0.90) и четырьмя другими конкурирующими протеинами • Всего 65 килокалорий в одной порции ПРО-ТФ со вкусом ванили и 70 ккал в одной порции ПРО-ТФ со вкусом шоколада • Не содержит глютена, ноль граммов лактозы • Каждая порция ПРО-ТФ содержит более 4900 мг жизненно важных аминокислот и более 2350 мг аминокислот с разветвленной цепью • Каждая партия ПРО-ТФ производится с соблюдением технических параметров и строго по формуле, а также проходит анализы идентичности ингредиентов установленному стандарту, анализы для подтверждения отсутствия кондоминатов и анализы активности каждого ингредиента • Поддерживает спортивную производительность и восстановление после тренировок • Дает вам более полный спектр необходимых аминокислот, чем отдельно взятый сывороточный, соевый, гороховый или казеиновый протеин. • Содержит аминокислоты с разветвленной цепью в оптимальной пропорции 2:1:1. Эта пропорция способствует повышению синтеза белка, сжиганию жира, повышению уровня активности, уменьшению усталости во время и после упражнений, а также повышает силу и выносливость.