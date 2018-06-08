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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              1 010

              БАД ВИЗИОБАЛАН ОПТИ (60 таблеток)

              Телефон
              +7(812)3464015
              Продавец
              Валеологический центр ВИТА
              0
              Описание товара

              ВИЗИОБАЛАНС ОПТИ / VISIOBALANCE® OPTI Суточная доза (2 таблетки) содержит:

              Показатель

              Количество в 2 таблетках

              % *

              Лютеин

              6 мг

              -

              Зеаксантин

              0,3 мг

              -

              Экстракт коры приморской сосны

              10 мг

              -

              Порошок черники

              18 мг

              -

              Порошок кожуры винограда

              12 мг

              -

              Витамин С

              50 мг

              -

              Витамин Е

              10 мг

              -

              Витамин В6

              2,2 мг

              -

              Витамин В12

              3 мг

              -

              Фолиевая кислота

              300 мкг

              -

              Цинк

              5 мг

              -

              Марганец

              2 мг

              -

              Источник лютеина, зеаксантина, дополнительного источника витамина С, Е, В6, В12, фолиевой кислоты, цинка, марганца, содержащий пикногенол. 60 таблеток Основные эффекты:

              Антиоксидантный (лютеин, зеаксантин, экстракт кожуры винограда, пикногенол, марганец, цинк, витамин С и Е). Ретинотропный (все компоненты) Макулопротекторный (лютеин, зеаксантин) Ангиопротекторный (пикногенол, экстракт кожуры винограда) Метаболический (преимущественно в отношении нервной ткани: марганец, В6, В12, фолиевая кислота и др.)

              Этот продукт является источником соединений, обеспечивающих нормальный обмен веществ в тканях глаза:

              Улучшает зрение

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