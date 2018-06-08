БАД ВИЗИОБАЛАН ОПТИ (60 таблеток)

ВИЗИОБАЛАНС ОПТИ / VISIOBALANCE® OPTI Суточная доза (2 таблетки) содержит:
Показатель
Количество в 2 таблетках
% *
Лютеин
6 мг
-
Зеаксантин
0,3 мг
-
Экстракт коры приморской сосны
10 мг
-
Порошок черники
18 мг
-
Порошок кожуры винограда
12 мг
-
Витамин С
50 мг
-
Витамин Е
10 мг
-
Витамин В6
2,2 мг
-
Витамин В12
3 мг
-
Фолиевая кислота
300 мкг
-
Цинк
5 мг
-
Марганец
2 мг
-
Источник лютеина, зеаксантина, дополнительного источника витамина С, Е, В6, В12, фолиевой кислоты, цинка, марганца, содержащий пикногенол. 60 таблеток Основные эффекты:
Антиоксидантный (лютеин, зеаксантин, экстракт кожуры винограда, пикногенол, марганец, цинк, витамин С и Е). Ретинотропный (все компоненты) Макулопротекторный (лютеин, зеаксантин) Ангиопротекторный (пикногенол, экстракт кожуры винограда) Метаболический (преимущественно в отношении нервной ткани: марганец, В6, В12, фолиевая кислота и др.)
Этот продукт является источником соединений, обеспечивающих нормальный обмен веществ в тканях глаза:
Улучшает зрение