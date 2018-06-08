БАД ВИЗИОБАЛАН ОПТИ (60 таблеток)

Описание товара

ВИЗИОБАЛАНС ОПТИ / VISIOBALANCE® OPTI Суточная доза (2 таблетки) содержит:

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Количество в 2 таблетках

% *

Лютеин

6 мг

-

Зеаксантин

0,3 мг

-

Экстракт коры приморской сосны

10 мг

-

Порошок черники

18 мг

-

Порошок кожуры винограда

12 мг

-

Витамин С

50 мг

-

Витамин Е

10 мг

-

Витамин В6

2,2 мг

-

Витамин В12

3 мг

-

Фолиевая кислота

300 мкг

-

Цинк

5 мг

-

Марганец

2 мг

-

Источник лютеина, зеаксантина, дополнительного источника витамина С, Е, В6, В12, фолиевой кислоты, цинка, марганца, содержащий пикногенол. 60 таблеток Основные эффекты:

Антиоксидантный (лютеин, зеаксантин, экстракт кожуры винограда, пикногенол, марганец, цинк, витамин С и Е). Ретинотропный (все компоненты) Макулопротекторный (лютеин, зеаксантин) Ангиопротекторный (пикногенол, экстракт кожуры винограда) Метаболический (преимущественно в отношении нервной ткани: марганец, В6, В12, фолиевая кислота и др.)

Этот продукт является источником соединений, обеспечивающих нормальный обмен веществ в тканях глаза:

Улучшает зрение