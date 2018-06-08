УБИГОЛД (60 капсул)

Описание товара

УБИГОЛД (КоэнзимQ10)

Суточная доза (1 капсула) содержит:

Показатель

Кол-во в 1 капсуле (300 мг)

%

Убихинон (Коэнзим Q10)

100 мг

333 ,

Витамин Е

10 мг

100

Витамин В2

1,6 мг

100

Витамин В1

1,4 мг

100

Витамин В12

3,0 мкг

300

Дополнительноый источник кофермента Q (запатентованная и научно-обоснованная особая форма убихинона или коэнзима Q10), витамина Е, витаминов В1, В2, В12. 60 капсул

Поддержка активности пожилым и уставшим

Сила и производительность спортсменам

Для поддержки сердца, производства энергии:

Кардиология (атеросклероз, ишимическая болезнь сердца, артериальная гипертония, диастолической дисфункции миокарда, нарушения сердечного ритма проводимости) Комплексная терапия кардиомиопатии Нарушения сердечного ритма и проводимости

Комплексная терапия часто болеющих детей

Вегетативная дистония

Пиелонефрит Для поддержки организма во время использования препаратов со статином для уменьшения холестерина Действенный антиоксидант

Коэнзим Q10 При дефиците витаминов и микроэлементов, при нарушениях со стороны регулирующих ферментных систем даже вне какой-либо патологии эндогенный биосинтез коэнзим Q10 человека не обеспечивает потребностей организма. Компенсировать его дефицит, однако лишь частично, может поступление коэнзима Q10 с пищей. Доказано что, количество коэнзима в организме, к сожалению, после 20 лет начинает снижаться и к 60 годам достигает только половины от 20-летнего уровня, поэтому употребление коэнзима в виде биодобавок одобрено всеми государственными научными инстанциями и министерствами. Коэнзим Q10 является витаминоподобным веществом и синтезируется в организме из аминокислоты тирозин при участии витаминов B1,B2, D12, а также ряда микроэлементов. Это сложный, многоступенчатый процесс, регулируемый несколькими ферментными системами. Коэнзим Q10 встречается в убихиноне. Это жирорастворимое, витаминно-подобное вещество, которое есть в каждой клетке организма. Коэнзим Q10 является важным веществом в обновлении энергии клеток и принимает участие в работе сердца. Кофермент Q особая форма Убихинона (Коэнзима Q10) Внутри клеток убихинон локализован в основном в митохондриях. Наибольшее его количество находится в митохондриях клеток таких энергопотребляющих органов, как сердце, печень, почки, поджелудочная железа. Важнейшая функция убихинона — коферментная. Являясь обязательным компонентом дыхательной цепи, CoQ10 (Кофермент Q) осуществляет в митохондриях перенос электронов от мембранных дегидрогеназ на цитохромы. Не менее важной является другая функция убихинона — антиоксидантная. Убихинон относится к одним из наиболее важных антиоксидантов, поскольку он вырабатывается в самом организме. Особенность CoQ10 —способность постоянно и самостоятельно восстанавливать свою антиоксидантную активность. Антиоксидантная и коферментная функция препарата Убиголд 100 мг Реализация антиоксидантной и коферментной функций препарата Убиголд 100 мг основана на использовании КоферментаQ, является запатентованной и научно-обоснованной особой формой убихинона (Коэнзим Q10) от которого вместе с Витаминами E,B1, B2 и B12 определяет его ключевое значение в повышении сократительной способности миокарда и поперечно-полосатой мускулатуры