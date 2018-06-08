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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              1 900

              УБИГОЛД (60 капсул)

              Телефон
              +7(812)3464015
              Продавец
              Валеологический центр ВИТА
              0
              Описание товара

              УБИГОЛД  (КоэнзимQ10)

              Суточная доза (1 капсула) содержит:

              Показатель

              Кол-во в 1 капсуле (300 мг)

              %

              Убихинон (Коэнзим Q10)

              100 мг

              333 ,

              Витамин Е

              10 мг

              100

              Витамин В2

              1,6 мг

              100

              Витамин В1

              1,4 мг

              100

              Витамин В12

               3,0 мкг

              300

               

               

               

              Дополнительноый источник кофермента Q (запатентованная и научно-обоснованная особая форма убихинона или коэнзима Q10), витамина Е, витаминов В1, В2, В12. 60 капсул

              Поддержка активности пожилым и уставшим

              Сила и производительность спортсменам

              Для поддержки сердца, производства энергии:

              Кардиология (атеросклероз, ишимическая болезнь сердца, артериальная гипертония, диастолической дисфункции миокарда, нарушения сердечного ритма проводимости) Комплексная терапия кардиомиопатии Нарушения сердечного ритма и проводимости

              Комплексная терапия часто болеющих детей

              Вегетативная дистония

              Пиелонефрит Для поддержки организма во время использования препаратов со статином для уменьшения холестерина Действенный антиоксидант

              Коэнзим Q10  При дефиците витаминов и микроэлементов, при нарушениях со стороны регулирующих ферментных систем даже вне какой-либо патологии эндогенный биосинтез коэнзим Q10 человека не обеспечивает потребностей организма. Компенсировать его дефицит, однако лишь частично, может поступление коэнзима Q10 с пищей. Доказано что, количество коэнзима в организме, к сожалению, после 20 лет начинает снижаться и к 60 годам достигает только половины от 20-летнего уровня, поэтому употребление коэнзима в виде биодобавок одобрено всеми государственными научными инстанциями и министерствами. Коэнзим Q10 является витаминоподобным веществом и синтезируется в организме из аминокислоты тирозин при участии витаминов B1,B2, D12, а также ряда микроэлементов. Это сложный, многоступенчатый процесс, регулируемый несколькими ферментными системами. Коэнзим Q10 встречается в убихиноне. Это жирорастворимое, витаминно-подобное вещество, которое есть в каждой клетке организма. Коэнзим Q10 является важным веществом в обновлении энергии клеток и принимает участие в работе сердца. Кофермент Q особая форма Убихинона (Коэнзима Q10) Внутри клеток убихинон локализован в основном в митохондриях. Наибольшее его количество находится в митохондриях клеток таких энергопотребляющих органов, как сердце, печень, почки, поджелудочная железа. Важнейшая функция убихинона — коферментная. Являясь обязательным компонентом дыхательной цепи, CoQ10 (Кофермент Q) осуществляет в митохондриях перенос электронов от мембранных дегидрогеназ на цитохромы. Не менее важной является другая функция убихинона — антиоксидантная. Убихинон относится к одним из наиболее важных антиоксидантов, поскольку он вырабатывается в самом организме. Особенность CoQ10 —способность постоянно и самостоятельно восстанавливать свою антиоксидантную активность. Антиоксидантная и коферментная функция препарата Убиголд 100 мг Реализация антиоксидантной и коферментной функций препарата Убиголд 100 мг основана на использовании КоферментаQ, является запатентованной и научно-обоснованной особой формой  убихинона (Коэнзим Q10) от  которого вместе с     Витаминами E,B1, B2   и  B12 определяет его ключевое значение в повышении сократительной способности миокарда и поперечно-полосатой мускулатуры

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