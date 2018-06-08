Фемигландин ГЛК+Е Масло вечерней примулы 168 капсул

Описание товара

ФЕМИГЛАНДИН ГЛК+Е Масло энотеры (примулы вечерней) холодного отжима, витамин Е168 капсул Незаменимые жирные кислоты для улучшения самочувствия как женского так и мужского организма Надежное финское качество

Облегчает проявления предменструального синдрома Эффективно для купирования симптомов мужского климакса связанных со снижение выработки половых гормонов и при половой слабости Оказывает противовоспалительное действие Улучшает липидный состав крови Снижает кровяное давление Эффективен при мастопатии, масталгии Тормозит опухолевый рост и метастазирование Эффективна при ревматоидном артрите, синовиитах ​ Помогает при экземе, атопическом дерматите, нейродермитах ​ Устраняет сухость кожи ​ Улучшает состояние ногтей ​ Помогает при диабетической нейропатии

Содержащаяся в капсулах Фемигладин® ГЛК + E гамма-линоленовая кислота (ГЛК) образует в клетках простагландины, подобные гормоновым соединениям. Положительное влияние простагландинов исследуется при таких заболеваниях, как гормональный дисбаланс, менструальные боли, нарушение липидного обмена и поражения кожи. У людей, предрасположеных к атопии, гаммы-линоленовой кислоты в организме недостаточно. Витамин Е является важным антиоксидантом или анти-окислителем. Наиболее важный компонент масла вечерней Примулы – гамма-линоленовая кислота ― принадлежит к классу Омега-6-полиненасыщенных жирных кислот. Содержание биологически активных компонентов в суточной дозе:

Показатель

Количество в 4 капсулах (695 мг)

% *

Масла энотеры (примулы вечерней) холодного отжима

2000мг

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Гамма-линолевая кислота

187 мг

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Витамин Е

10 мг

83,0

Источник , дополнительного источника витамина Е Фемигладин® ГЛК + E масло примулы изготовлено путём механического прессования без применения химикатов. Фемигладин® ГЛК + E содержит в достатке гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), незаменимые жирные кислоты и витамин Е. Оболочка капсулы состоит полностью из растительных компонентов. Состав: масло семян Энотеры (примулы), альфа-токоферол, глицерин, крахмал, каррагинан, дисодиум фосфат. Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день. Продолжительность применения: Длительность приёма – 1 месяц. Возможен повторный прием в течение года. Не превышайте рекомендованную ежедневную дозировку. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. БАД не является лекарством Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, дети до 14 лет. Условия хранения: Хранить в сухом и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. Срок годности: 3 года Продукт не содержит лактозы, дрожжей, клейковины и подсластителей. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.005353.06.13 от 06.06.2013 г.