Хлоремакс Надежное финское качество. Питает,очищает,освежает. Таблетки,содержащие водоросли (Chlorella pyrenoidosa). 290 таблеток в упаковке.
Обладает выраженными очистительными свойствами Поддерживает способность организма к обновлению тканей, клеток Выводит тяжелые металлы: кадмий, уран, свинец и др. Выводит из организма нитраты и др. интоксикации.
Источник хлорофилла Продукт рекомендуется для людей, соблюдающих диету, пост, спортсменов, людей, употребляющих простую пищу или питающихся непостоянно, а также для всех тех, кому необходима дополнительная энергия. Состав: порошок из водорослей хлореллы, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, стеарат магния Содержание биологически активных компонентов в суточной дозе:
Показатель
Количество в 4-5 таблетках
% *
Водоросли хлорелла (Chlorella pyrenoidosa)
1070-1780мг
-
Хлорофилл
12-15 мг
12,0-15,0
Рекомендации по применению: взрослым по 4-5 таблеток в день. Продолжительность применения: Длительность приёма – 1 месяц. Возможен повторный прием в течение года. *Рекомендуемая суточная норма Не превышайте рекомендованную ежедневную дозировку. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. БАД, не является лекарством. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Условия хранения: Хранить в сухом и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.016853.12.12 от 13.12.2012 г.