Описание товара

Хлоремакс Надежное финское качество. Питает,очищает,освежает. Таблетки,содержащие водоросли (Chlorella pyrenoidosa). 290 таблеток в упаковке.

​ Обладает выраженными очистительными свойствами ​ Поддерживает способность организма к обновлению тканей, клеток ​ Выводит тяжелые металлы: кадмий, уран, свинец и др. ​ Выводит из организма нитраты и др. интоксикации.

Источник хлорофилла Продукт рекомендуется для людей, соблюдающих диету, пост, спортсменов, людей, употребляющих простую пищу или питающихся непостоянно, а также для всех тех, кому необходима дополнительная энергия. Состав: порошок из водорослей хлореллы, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, стеарат магния Содержание биологически активных компонентов в суточной дозе:

Показатель

Количество в 4-5 таблетках

% *

Водоросли хлорелла (Chlorella pyrenoidosa)

1070-1780мг

-

Хлорофилл

12-15 мг

12,0-15,0

Рекомендации по применению: взрослым по 4-5 таблеток в день. Продолжительность применения: Длительность приёма – 1 месяц. Возможен повторный прием в течение года. *Рекомендуемая суточная норма Не превышайте рекомендованную ежедневную дозировку. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. БАД, не является лекарством. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Условия хранения: Хранить в сухом и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.016853.12.12 от 13.12.2012 г.