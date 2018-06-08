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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              1 260

              Хлоремакс

              Телефон
              +7(812)3464015
              Продавец
              Валеологический центр ВИТА
              0
              Описание товара

              Хлоремакс Надежное финское качество. Питает,очищает,освежает. Таблетки,содержащие водоросли (Chlorella pyrenoidosa). 290 таблеток в упаковке.

              ​ Обладает выраженными очистительными свойствами ​ Поддерживает способность организма к обновлению тканей, клеток ​ Выводит тяжелые металлы: кадмий, уран, свинец и др. ​ Выводит из организма нитраты и др. интоксикации.

              Источник хлорофилла Продукт рекомендуется для людей, соблюдающих диету, пост, спортсменов, людей, употребляющих простую пищу или питающихся непостоянно, а также для всех тех, кому необходима дополнительная энергия. Состав: порошок из водорослей хлореллы, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, стеарат магния Содержание биологически активных компонентов в суточной дозе:

              Показатель

              Количество в 4-5 таблетках

              % *

              Водоросли хлорелла (Chlorella pyrenoidosa)

              1070-1780мг

              -

              Хлорофилл

              12-15 мг

              12,0-15,0

              Рекомендации по применению: взрослым по 4-5 таблеток в день. Продолжительность применения: Длительность приёма – 1 месяц. Возможен повторный прием в течение года. *Рекомендуемая суточная норма Не превышайте рекомендованную ежедневную дозировку. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. БАД, не является лекарством. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Условия хранения: Хранить в сухом и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.016853.12.12 от 13.12.2012 г.

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