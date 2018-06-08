Бад Нормоксан 60 капсул

Описание товара

Нормоксан Упаковка: 60 капсул по 776 мг Состав:

1 капсула содержит:

L-Тианин 200 мг

Шлемник байкальский (экстракт 4:1) 150 мг

Валериана аптечная (экстракт стандартизированный) 150 мг

Пассифлора инкарнатная (экстракт 6:1) 100 мг

5-Гидрокситриптофан (5-HTP — 99%) 30 мг

Применяется при следующих состояниях:

Тревога, тревожное состояние. Плохое или пониженное настроения (депрессивные симптомы). Невроз, невротическое состояние, «синдром менеджера». Повышенная раздражительность, агрессия, немотивированная озлобленность. Чрезмерное беспокойство, в т.ч. перед ответственными событиями (экзаменами, соревнованиями). Страхи (фобии), в т.ч. страх полета на самолете. Вегето сосудистая дистония (ВСД). Волнение и внутреннее напряжение, сопровождаемое потливостью, сухостью во рту, головокружением, дрожью, сердцебиением, диспепсическими проявлениями, плаксивостью. Повышенный психологический голод (тяга к еде на фоне стресса). Нестабильное эмоциональное состояние в период пред — и во время менопаузы. Облегчает симптомы, вызванные предменструальным синдромом (ПМС). Невозможность расслабиться, «прокручивание» прошедших событий и мыслей. Для улучшения памяти, концентрации внимания. Проблемы со сном: трудность с засыпанием, частые пробуждения, тревожные сновидения. Преждевременное семяизвержение (ранняя эякуляция). Удлиняет время полового акта.

Механизм действия:

Заменяет «стрессовые» бета-волны на «расслабленные» альфа-волны. Восполняет дефицит нейромедиатора ГАМК и воздействие на ГАМК — рецепторы. Улучшает настроение за счет восполнения дефицита «нейромедиаторов счастья» - серотонина и допамина.

Особенности состава: Аминокислота L-Тианин Аминокислота L-Тианин (L-Теанин), полученная из листьев чая, активно проникает в мозг через гематоэнцефалический барьер, превращаясь в нем в гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК).