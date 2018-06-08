Глюкоуч Трансфер Фактор™

Описание товара

4Life Трансфер Фактор™ Глюкоуч Здоровый баланс. Упаковка 120 капсул. Что такое 4Life Трансфер Фактор Глюкоуч? Глюкоуч 4Life® Трансфер Фактор способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови, улучшению метаболизма и нормальному функционированию эндокринной системы. Имеющий в своем составе Целенаправленный Трансфер Фактор, а также фирменную смесь растений продукт поддерживает способность вашего организма усваивать глюкозу и сохранять нормальный уровень сахара в крови. ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Поддержание сбалансированного уровня глюкозы. ВТОРОСТЕПЕННАЯ ПОДДЕРЖКА: Иммунная система и антиоксидантная поддержка.

Ключевые положения • Целенаправленный Трансфер Фактор способствует поддержанию адекватного уровня сахара в крови. • Включает в себя запатентованную смесь птерокарпуса мешковидного, джимнемы обыкновенной,экстракта семян пажитника сенного, экстракта плодов момордики и женьшеня обыкновенного, которые поддерживают здоровую функцию поджелудочной железы и баланс глюкозы.

• Содержит трансфер факторы - молекулы, несущие иммунную информацию, которые помогают обучать иммунные клетки и усиливать способность иммунной системы более эффективно узнавать, отвечать и запоминать потенциальные угрозы здоровью. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым принимать по 3 капсулы в день во время еды, запивая стаканом жидкости (240 мл). Продолжительность приема – 1 месяц. Состав: экстракт птерокарпуса мешковидного, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт листьев джимнемы обыкновенной, смесь 4Life Трансфер Факторов (УльтраФактор – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива и ОвоФактор – концентрат трансфер факторов из желтка куриных яиц)- 50 мг/капс., экстракт семян пажитника сенного,экстракт плодов момордики харанции, альфалипоевая кислота, экстракт корня женьшеня обыкновенного, хрома аминохелат, натрия стеарилфумарат (антислеживающий агент), ванадия Действие: Фармакологические свойства Трансфер Фактора Глюкоуч обусловлены комплексным взаимоусиливающим воздействием биологически активных ингредиентов на организм человека.

ТФ Глюкоуч:

Регулирует иммунитет и снижает воспаление при диабете 1 и 2 типа Регулирует углеводный обмен, снижает потребность в инсулине Способствует снижению массы тела Понижает сахар в крови Повышает утилизацию глюкозы, имеет инсулиноподобное действие Способствует восстановлению β-клеток поджелудочной железы, стимулирует их активность Повышает активность инсулиновых рецепторов, секрецию инсулина и чувствительность тканей к инсулину Предупреждает развитие осложнений сахарного диабета Обладает мембраностабилизирующим, антиоксидантным действием, проявляет адаптогенные свойства Повышает устойчивость к стрессу Значительно увеличивает сроки ремиссии при хронических заболеваниях

Рекомендации к применению: (в составе комплексной и монотерапии)

Сахарный диабет 1 и 2 типа и его осложнения Ожирение

Побочные эффекты: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше 35°С Эксклюзивность защищена патентами США 6468534 (процесс экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных яиц) и 666868 (процесс комбинирования трансфер факторов из коровьего молозива Производитель: Продукт производится компанией 4Life Research, L.L.C., находящаяся по адресу:9850.South 300 West Sandy. Utah, 84070.USA и имеющей производство Bio Medical Research L.L.C.,которое является составной частью Компании 4Life Research.Патент США №481 6563 Разрешено к применению Минздравом РФ.

Патент США №6468534 и 6866868 Свидельство о государственной регистрации №RU77.99.11.003.E.007069.06.15 от 16.06.15