Трансфер Фактор тм Классик ( 90 капсул)

Описание товара

4Life Трансфер Фактор™ Классик (90 капсул) · Способствует формированию правильного иммунного ответа на угрозу организму. · Способствует нормальному функционированию иммунных клеток. Что такое 4Life Трансфер фактор Классик? Основным компонентом 4Life Трансфер Фактора Классик является УльтраФактор XF – концентрат трансфер факторов из коровьего молозива. Эти молекулы, переносящие иммунную информацию, поддерживают способность иммунной системы более эффективно распознавать, отвечать на потенциальные угрозы здоровью и запоминать их. Ключевые положения • Способствует здоровому функционированию иммунной системы. В результате остальные системы вашего организма работают слаженно, и вы полны энергии. • Содержит трансфер факторы – молекулы, которые переносят иммунную информацию незрелым клеткам и обучают их, а также другие натуральные компоненты коровьего молозива, которые также помогают «настроить» иммунную систему. • Трансфер факторы не являются видоспецифичными. Заложенная в них информация универсальна и воспринимается иммунными системами всех Знаете ли вы? 4Life Трансфер Фактор Классик - это оригинальная формула компании, содержащая трансфер факторы из молозива коров. С тех пор, как этот продукт вышел на рынок в 1998 году, 4Life сделала большой прорыв в науке о трансферцевтиках, создав более 25 новых продуктов с содержанием трансфер фактров для поддержки иммунной системы. ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА: Иммунная система Общее самочувствие ВТОРОСТЕПЕННАЯ ПОДДЕРЖКА: Сердечно-сосудистая система. Энергия Дополнительная информация Состав: (капсула 342,0мг) УльтраФактор XF (концентрат трансфер факторов из коровьего молозива) - 200 мг/капс., мальтодекстрин, носитель гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы) Трансфер фактор™ Классик это базовый продукт в семье 4Life. Секрет данного препарата заключается в том, что он, представляя собой, концентрат белковых молекул, является результатом работы иммунной системы организма. И он же является средством передачи иммунной информации. Все гениальное – просто. Молекулярная масса этих белковых молекул 5Кда, и состоят они из 44 аминокислот. Благодаря своей маленькой массе эти белковые молекулы легко всасываются по кровеносным сосудам организма, тем самым попадая во все органы нашего тела. Трансфер Фактор Классик вырабатывается из молозива коров. Технология следующая: основные защитные элементы молозива концентрируются с помощью запатентованного процесса (Патент № 4816563), в результате чего отбрасываются ненужные элементы и остаются только мощные иммунные ингредиенты, называемые трансфер факторами. Роль и значение трансфер факторов для человеческого организма невозможно переоценить. Именно они обучают нашу иммунную систему и сообщают ей важную информацию о том, как распознать угрозу и эффективно отразить ее нападение. Принимая трансфер фактор классик каждый день, Вы научите свою иммунную систему трем основным вещам:

Распознавать потенциально опасных врагов Отражать их нападение и быстро восстанавливать иммунный баланс Запоминать противников на случай встречи с ними в будущем

Трансфер Фактор классик формирует «иммунную память» организма. Каждый день в нашем теле погибает определенное количество иммунных клеток, им на смену приходят новые – так устроен биологический процесс. Иммунная настройка «новобранцев» осуществляется посредством ежедневного приема препарата. И тот факт, что он абсолютно безопасен, так как является природным продуктом, делает его идеальным средством для укрепления иммунной системы, как пожилого, так и молодого организма. Трасфер Фактор не является видоспецифичным, заложенная в нем иммунная информация универсальна для всех млекопитающих. Являясь универсальным иммуннокорректором, Трансфер Фактор Классик стимулирует сниженный иммунитет, нормализует затянувшиеся иммунные реакции, препятствует протеканию патологических процессов. Трансфер Фактор ХF – запатентованный концентрат трансфер факторов из молозива коров. Патент США №4 816 563. Действие на организм: • Оказывает тонкое регулирующее воздействие на иммунную систему на уровне цитокинов