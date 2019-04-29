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Технометпром
Труба б/у 219, 245, 325, 340, 530, 630, 820, 1020
Добавлено
29.04.2019
0
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Труба б/у 219, 245, 325, 340, 530, 630, 820, 1020
Телефон
+79051622561
Продавец
Технометпром
0
Описание товара
Труба б/у 219х6-8 мм. – 35 000 р.т.
Труба б/у 245х8-9 мм. – 33 000 р.т.
Труба б/у 325х7 мм. – 33 500 р.т. с ндс
Труба б/у 340Х12 б-ш - 29000 р.т. с ндс
Труба б/у хц 530х8мм- 29 000 р.т.
Труба б/у 630х8 мм. – 33000 р.т.
Труба б/у 820х10 мм. – 27 000 р.т.
Труба б/у 1020х11,5 мм. - 29500 р.т.
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