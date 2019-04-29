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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.04.2019
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              Труба б/у 219, 245, 325, 340, 530, 630, 820, 1020

              Телефон
              +79051622561
              Продавец
              Технометпром
              0
              Описание товара
              Труба б/у 219х6-8 мм. – 35 000 р.т.
              Труба б/у 245х8-9 мм. – 33 000 р.т. 
              Труба б/у 325х7 мм. – 33 500 р.т. с ндс
              Труба б/у 340Х12 б-ш - 29000 р.т. с ндс 
              Труба б/у хц 530х8мм- 29 000 р.т. 
              Труба б/у 630х8 мм. – 33000 р.т.
              Труба б/у 820х10 мм. – 27 000 р.т.
              Труба б/у 1020х11,5 мм. - 29500 р.т.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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