Футболка с длинным рукавом IMPERIAL LSL WOMEN, черная

Описание товара

Вариант модели Imperial Women 190 с длинными рукавами.Воротник выполнен резинкой 1х1 с эластаном. Укрепляющая тесьма по вороту. Приталенный силуэт. Таблица размеров: S M L XL XXL 61/41 63/44 65/47 67/50 69/53