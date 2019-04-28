Футболка Kawartha мужская с V образным вырезом

Описание товара

Футболка с короткими рукавами Kawartha. Стандартный покрой. V-образная горловина. Воротник из ткани изделия. Принт сзади. Атласная лента от плеча к плечу. Детали со швами Pick-Stitch. Хлопковая хорошо растягивающаяся ткань. Приятный на ощупь материал. Однослойная джерси, 95% органический хлопок кольцевого способа прядения и 5% эластан. 200 г/м?.