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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.04.2019
              1 516

              Футболка Kawartha мужская с V образным вырезом

              Телефон
              +74951070456
              Продавец
              ZАЙДИ ZAPODAR.COM
              0
              Описание товара
              Футболка с короткими рукавами Kawartha. Стандартный покрой. V-образная горловина. Воротник из ткани изделия. Принт сзади. Атласная лента от плеча к плечу. Детали со швами Pick-Stitch. Хлопковая хорошо растягивающаяся ткань. Приятный на ощупь материал. Однослойная джерси, 95% органический хлопок кольцевого способа прядения и 5% эластан. 200 г/м?.
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