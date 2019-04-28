Футболка женская с длинным рукавом 3 Stripes LS, черная

Описание товара

Футболка с длинными рукавами и круглым воротом.Манжеты и горловина отделаны резинкой 2х2.Фирменный трилистник на груди.Полоски на плечах и рукавах нашиты лентами.Таблица размеров:РазмерSMLXLРоссийский размер42-4446-4848-5052-54Если вам недостаточно складского тиража, поместите в корзину требуемый тираж и оформите заказ. Обратите внимание: опция доступна только для товаров с быстрой поставкой. Если вы не нашли в каталоге необходимую модель Adidas, отправьте запрос менеджеру «Проекта 111». Мы оперативно доставим продукцию из широкого ассортимента этого бренда с партнерского склада. Цена товара с быстрой поставкой может отличаться от указанной на сайте как в большую, так и в меньшую сторону. Действующую на день заказа цену уточняйте у менеджера.