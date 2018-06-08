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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              4 290

              Сыворотка против морщин «Скинцевтика» Dermaheal Wrinkle Skinceutical Serum

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
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              Описание товара

              Сыворотка против морщин «Скинцевтика» 20 мл Wrinkle Skinceutical Serum Содержит повышенную концентрацию факторов роста и биомиметических пептидов. Увеличивает количество коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Разглаживает морщины. Использовать вместе с кремом для лица. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество, массируя распределить легкими круговыми движениями, до впитывания. Используйте каждое утро и вечер. АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: декапептид-3, декапептид-4, гексапептид-8, трипептид-1, пентапептид-3, олигопептид-1, олигопептид-2, полипептид-1, полипептид-2, полипептид-11.

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