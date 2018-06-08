Описание товара

Cell Fusion C: Регенерирующая наноэмульсия (BTX Flattensome) 50 мл

Регенерирующая наноэмульсия (BTX Flattensome) ― эффективное средство при морщинистом типе старения. В состав входят регуляторные пептиды, обладающие миорелаксирующим действием. Пролонгирует эффект ботулотоксина, устраняет сухость кожи. Способствует разглаживанию мелких морщин. Уменьшает глубину морщин до 30% в течение 30 дней. Применение: Наносить легкими круговыми движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером.

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Hydrogenated Lecithin (Гидрогенизированный лецитин) ― натуральный фосфолипид, полученный из сои. Восстанавливает эпидермальный барьер, способствуя усилению процессов регенерации кожи. Acetyl Hexapeptide-8 (Ацетил-Гексапептид-8) ― синтезированный гексапептид последнего поколения, обладающий свойством уменьшать глубину морщин, ингибируя выработку катехоламина и образование комплекса, участвующего в стимуляции сокращения лицевых мышц. Soluble Collagen (Морской коллаген) ― Питает кожу, обладает регенерирующими свойствами, визуально выравнивает рельеф кожи, хорошо увлажняет, несет противовоспалительное действие.