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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              4 275

              Cell Fusion C Регенерирующая наноэмульсия (BTX Flattensome) 50 мл

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
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              Описание товара

              Cell Fusion C: Регенерирующая наноэмульсия (BTX Flattensome) 50 мл

              Регенерирующая наноэмульсия (BTX Flattensome) ― эффективное средство при морщинистом типе старения. В состав входят регуляторные пептиды, обладающие миорелаксирующим действием. Пролонгирует эффект ботулотоксина, устраняет сухость кожи. Способствует разглаживанию мелких морщин. Уменьшает глубину морщин до 30% в течение 30 дней. Применение: Наносить легкими круговыми движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером.

              СОСТАВ ПРОДУКТА:

              Hydrogenated Lecithin (Гидрогенизированный лецитин) ― натуральный фосфолипид, полученный из сои. Восстанавливает эпидермальный барьер, способствуя усилению процессов регенерации кожи. Acetyl Hexapeptide-8 (Ацетил-Гексапептид-8) ― синтезированный гексапептид последнего поколения, обладающий свойством уменьшать глубину морщин, ингибируя выработку катехоламина и образование комплекса, участвующего в стимуляции сокращения лицевых мышц. Soluble Collagen (Морской коллаген) ― Питает кожу, обладает регенерирующими свойствами, визуально выравнивает рельеф кожи, хорошо увлажняет, несет противовоспалительное действие.

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