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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.04.2019
              2 010

              Сковорода гриль 28x28 см Rondell Zeita 119 RDA RDA 119

              Телефон
              +79063372579
              Продавец
              Гигант
              0
              Описание товара
              Мясо, рыбу или овощи на гриле теперь можно приготовить в любое время дома, благодаря революционной сковороде-гриль 28x28см Rondell Zeita 119RDA. Четырехугольная форма и другие достоинства изделия превратят вас в настоящего шеф повара!
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