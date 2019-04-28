Сковорода гриль 28x28 см Rondell Zeita 119 RDA RDA 119

Описание товара

Мясо, рыбу или овощи на гриле теперь можно приготовить в любое время дома, благодаря революционной сковороде-гриль 28x28см Rondell Zeita 119RDA. Четырехугольная форма и другие достоинства изделия превратят вас в настоящего шеф повара!