Патронташ двухрядный для переноски на плече (П 35)

Описание товара

Патронташ из синтетической ткани, двухрядный, для переноски на плече. Два несъёмных закрытых двухрядных подсумка (по 10 патронов в каждом). Застёжка на кнопке. Патроны в подсумке фиксируются прорезиненной лентой. Изделие по бокам укреплено прочной синтетической тесьмой. Регулировка длины осуществляется двумя пластиковыми пряжками (удержание за счёт трения). Изделие прошито прочными лавсановыми нитками. Ремень из прочной нейлононовой стропы (Paracord), цвет зелёный. Язычки подсумков изготовлены из натуральной кожи - цвет коричневый.