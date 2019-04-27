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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.04.2019
              1 500

              Патронташ двухрядный для переноски на плече (П 35)

              Телефон
              +7(495)6822134
              Продавец
              BOND-GUN МОСКВА
              0
              Описание товара
              Патронташ из синтетической ткани, двухрядный, для переноски на плече. Два несъёмных закрытых двухрядных подсумка (по 10 патронов в каждом). Застёжка на кнопке. Патроны в подсумке фиксируются прорезиненной лентой. Изделие по бокам укреплено прочной синтетической тесьмой. Регулировка длины осуществляется двумя пластиковыми пряжками (удержание за счёт трения). Изделие прошито прочными лавсановыми нитками. Ремень из прочной нейлононовой стропы (Paracord), цвет зелёный. Язычки подсумков изготовлены из натуральной кожи - цвет коричневый.
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