Кобура поясная для ПМ Телохранитель 1 (14 20)

Описание товара

Отличная поясная кобура выполнена из качественной натуральной кожи, имеет чехол под запасной магазин. Модель предназначена для пистолетов ИЖ-71 и аналогичных моделей. Кобра непременно понравится опытным стрелкам, которым приходится постоянно носить с свобой своё боевое оружие.Кобуры Вектор полностью соответствуют требованиям, которые предъявляются к данному стрелковому снаряжению. Она очень удобная в эксплуатации, вы можете надежно зафиксировать пистолет на поясе, он будет под рукой, но ничего при этом не будет мешать вашему свободному передвижению.