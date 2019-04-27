Сумка поясная для ПМ (Сз 7)

Описание товара

Прекрасная поясная сумка из прочного синтетического материала. Модель подойдет для пистолета ПМ, она имеет удобный поясной ремень. В ней очень удобно будет носить разные пистолеты средних размеров. Компания Vektor зарекомендовала себя на рынке, как производителя качественного снаряжения для охотников, сотрудников силовых структур и профессиональных военных. Все кобуры и поясные сумки очень надежные, практичные и удобные. Они изготавливаются из современных качественных материалов и соответствуют всем строгим стандартам.