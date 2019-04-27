Кейс Negrini 82x24 см для гладкоствольного оружия (1610SEC)

Описание товара

Внешние и внутренние части кейсов изготавливаются из пластика марки ABS и соединяются посредством специальной технологии ультразвуковой сварки. Основные свойства этого материала с точки зрения эксплуатации это: ударопрочность и отсутствие усыхания в отличие от дерева. Внутренняя обивка выполнена из хлопка или акриловой ткани составляющего основание кейса с которым соединяется вспененный полиэстер (поролон). На крышке кейса скрепление обивки и поролона сделано плавлением, в основании же для этой цели используется клей с нагревом в момент проклейки. Все материалы применяемые в производстве кейсов не подвержены коррозии, не испаряют вредные вещества и не меняют своих свойств и размеров в зависимости от температуры.