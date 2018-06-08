Описание товара

Cell Fusion C: Наноэмульсия с пептидами (Peptide) 50 мл Наноэмульсия с пептидами (Peptide) против старения с ретинолом ― это высокоэффективный крем для кожи с признаками фотоиндуцированного старения. Подходит для сухой и нормальной зрелой кожи. Оказывает мощный омолаживающий эффект. Выравнивает рельеф, устраняет мелкие морщины, активирует биосинтез коллагена и гликозаминогликанов, восстанавливает метаболические процессы в клетке, повышает степень увлажненности и эластичности, усиливает защитные функции кожи, укрепляет кожу. Сочетается с гликолевыми пилингами, курс становится более интенсивным. Активные ингредиенты: Масло макадамии, сквалан, токоферол, ретинол, масло Ши, ацетилгексапептид-8, гексапептид-9, пальмитоилпентапептид-4.

Применение: Наноэмульсию с пептидами наносить легкими круговыми движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером.