Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 08.06.2018
              4 790

              Cell Fusion C Наноэмульсия с пептидами (Peptide) 50 мл

              Телефон
              +74993437206
              Продавец
              CREAM-SHOP.RU
              0
              Описание товара

              Cell Fusion C: Наноэмульсия с пептидами (Peptide) 50 мл Наноэмульсия с пептидами (Peptide) против старения с ретинолом ― это высокоэффективный крем для кожи с признаками фотоиндуцированного старения. Подходит для сухой и нормальной зрелой кожи. Оказывает мощный омолаживающий эффект. Выравнивает рельеф, устраняет мелкие морщины, активирует биосинтез коллагена и гликозаминогликанов, восстанавливает метаболические процессы в клетке,  повышает степень увлажненности и эластичности, усиливает защитные функции кожи, укрепляет кожу. Сочетается с гликолевыми пилингами, курс становится более интенсивным.       Активные ингредиенты: Масло макадамии, сквалан, токоферол, ретинол, масло Ши, ацетилгексапептид-8, гексапептид-9, пальмитоилпентапептид-4.

              Применение: Наноэмульсию с пептидами наносить легкими круговыми движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store