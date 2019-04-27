Патроллер, универсальная патронная лента (Патр)

Описание товара

Патроллер универсальный элемент снаряжения охотника. При собственном весе в 110 грамм патроллер вмещает 51 патрон 12, 16 или 20 калибра. В патроллере патроны удобно хранить, удобно возить и доставать. Патроллер имеет преимущество в объёме и весе перед специализированными кейсами для хранения патронов. Коробки для хранения могут иметь большой бесполезный объем и вес, столь нежелательный при хранении и транспортировке. Патронная лента простой и недорогой способ навести порядок в сейфе. Свернете ли вы ленту роллом, повесите вертикально или уложите змейкой коробку во всех случаях патроны займут минимум места. Дополнительно ленту можно снарядить и промаркировать согласно номерам дроби, типам пуль и калибрам. Для производства патроллера используется эластичная лента повышенной прочности. Две ленты сшиваются прочными нейлоновыми нитями двойным швом. Изюминка конструктива сверхнадежная застежка из ацеталя (Acetal). Именно эта застежка превращает, казалось бы, банальное изделие в нечто большее, чем просто патронная лента. Патроллер можно использовать и как плечевой патронташ. Данный способ ношения патронов не только удобен на гусиных и утиных охотах по пролетной птице, но и дает возможность быстро и эффективно перезаряжать оружие. Ваши руки, патроноприемник ружья и сами патроны будут находиться на минимальном расстоянии друг от друга на уровне солнечного сплетения. Ширина ленты 40 мм. Длина ленты 1350 мм. Длина снаряженного 12 калибром ролла 1250 мм. Диаметр смотанного ролла 65-75 мм. Диаметр ролла снаряженного 12 калибром 180 мм.