Чехол Vektor 101 см капрон с поролоном для самозарядного ружья 12 кал в разобранном виде (К 86к)

Описание товара

Чехол из капрона, рекомендован для хранения и транспортировки самозарядного ружья 12 кал. в разобранном виде. Материал использован плотный и износоустойчивый. Чехол содержит поролон и подкладку из смесового материала, которые защищают оружие от царапин и других механических повреждений. Закрывается на молнию с двумя замками. С одной стороны находится регулируемый ремень, который позволяет переносить чехол не только за ручки в горизонтальном положении, но и на одном плече вертикально. В основном отделении внутри сделаны два раздельных накладных кармана. А снаружи имеется небольшой карман для нужных мелочей, который застёгивается на молнию с одним замком. Также на чехле имеется специальная петля, которую удобно использовать при хранении чехла, подвешивая его.