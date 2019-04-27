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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.04.2019
              810

              Кобура поясная для ИЖ 71 с оригин шлевкой (14 14)

              Телефон
              +7(495)6822134
              Продавец
              BOND-GUN МОСКВА
              0
              Описание товара
              Кобура имеет оригинальную шлёвку, позволяющую носить пистолет в двух разных положениях. Она предназначена для ношения пистолета ИЖ-71 и его аналогов на поясе. Изготовлена она из 100% натуральной кожи, что гарантирует долговечность и прочность изделия. Подойдет, если вам приходится всегда носить боевое оружие с собой.Производитель гарантирует, что его кобуры соответствуют всем установленным требованиям и стандартам. Такая кобура очень практична, она обеспечивает надежное крепление пистолета на поясе, не мешая свободному передвижению и выполнению любых активных действий.
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