Кобура поясная для ИЖ 71 с оригин шлевкой (14 14)

Описание товара

Кобура имеет оригинальную шлёвку, позволяющую носить пистолет в двух разных положениях. Она предназначена для ношения пистолета ИЖ-71 и его аналогов на поясе. Изготовлена она из 100% натуральной кожи, что гарантирует долговечность и прочность изделия. Подойдет, если вам приходится всегда носить боевое оружие с собой.Производитель гарантирует, что его кобуры соответствуют всем установленным требованиям и стандартам. Такая кобура очень практична, она обеспечивает надежное крепление пистолета на поясе, не мешая свободному передвижению и выполнению любых активных действий.